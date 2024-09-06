Школьники из Бурятии победили слёта лесничеств

В Бурятии завершился первый межрегиональный слёта школьных лесничеств. Около двухсот школьников с разных регионов боролись за звание лучших.Ребята показали свои знания в таксации леса, лесовосстановлении, охране лесов от пожаров, посостязались в спортивных соревнованиях и приняли участие в мастер – классах, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.- В течение этих дней ребята приобрели не только ценные знания, но и настоящих друзей. Участие в подобных мероприятиях – это отличный шанс поделиться опытом друг с другом, презентовать свои проекты, продемонстрировать свои знания, а также познакомиться с представителями лесных профессий. Участники сегодняшнего слёта – это наше будущее. А школьные лесничества - первая ступень лесного образования, которые нередко оказывают влияние на профессиональный выбор учащихся, - отметил руководитель РАЛХ Сергей Борошноев.Абсолютным победителем и обладателем Гран-при стало школьное лесничество «Тальян» из Хоринского района Бурятии.Первое место тоже завоевала команда из республики - «Лесная сказка» из Прибайкальского района; второе - «Юные лесоводы» из Республика Коми; третье - «Лесовик» из Иркутской области.