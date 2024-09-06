В Забайкалье началась прививочная кампания против гриппа. Взрослые и дети могут поставить прививку в поликлиниках Читы и края.- Безусловно, нужно защитить организм от тяжёлого течения заболевания и осложнений. В первую очередь поставить прививку необходимо забайкальцам, которые относятся к группе риска – это дети и взрослые старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, — рассказала министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина.Также она отметила, что прививку необходимо поставить в осенние месяцы, так как начинается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Перед проведением вакцинации необходимо проконсультироваться с врачом, сообщает пресс-служба краевого правительства.