06 сентября

05 сентября

Популярное

В Забайкалье началась прививочная кампания против гриппа

В Забайкалье началась прививочная кампания против гриппа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вакцина уже в поликлиниках края

В Забайкалье началась прививочная кампания против гриппа. Взрослые и дети могут поставить прививку в поликлиниках Читы и края.

- Безусловно, нужно защитить организм от тяжёлого течения заболевания и осложнений. В первую очередь поставить прививку необходимо забайкальцам, которые относятся к группе риска – это дети и взрослые старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, — рассказала министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина.

Также она отметила, что прививку необходимо поставить в осенние месяцы, так как начинается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Перед проведением вакцинации необходимо проконсультироваться с врачом, сообщает пресс-служба краевого правительства.
грипп Забайкальский край здравоохранение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии строят поликлинику за миллиард рублей
В Бурятии строят поликлинику за миллиард рублей
Общество, 06.09.2024
Здесь будет получать медпомощь всё население района 
Улан-удэнцев напугала женщина, раздающая детям сладости
Улан-удэнцев напугала женщина, раздающая детям сладости
Общество, 06.09.2024
Она предлагает ребятишкам конфеты прямо на улице
В Улан-Удэ во время рейда отловили собаку
В Улан-Удэ во время рейда отловили собаку
Общество, 06.09.2024
Также вакцинировали пса и двух кошек 
В районе Бурятии на дорогу не хватило асфальта
В районе Бурятии на дорогу не хватило асфальта
Общество, 06.09.2024
Местные жители попросили с ней разобраться
В заказниках Забайкальского края готовятся к зиме
В заказниках Забайкальского края готовятся к зиме
Общество, 06.09.2024
Заготовка корма и сена идёт полным ходом 
С главной площади Улан-Удэ в очередной раз пропал зелёный бык
С главной площади Улан-Удэ в очередной раз пропал зелёный бык
Общество, 06.09.2024

Наверное, опять ему что-нибудь оторвали

В Бурятии вовсю идёт вакцинация против гриппа
В Бурятии вовсю идёт вакцинация против гриппа
Общество, 06.09.2024
Прививку можно поставить в поликлинике по месту жительства 
Утомлённые школой: В районе Бурятии пожаловались на бесконечные уроки в лицее
Утомлённые школой: В районе Бурятии пожаловались на бесконечные уроки в лицее
Общество, 06.09.2024
Родители учеников заявили, что их бывает по восемь в день

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^