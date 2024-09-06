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В Хоринском районе Бурятии приступят к укладке асфальта

В Хоринском районе Бурятии приступят к укладке асфальта
Общество,  Фото:минтранс РБ
Работы на региональной дороге начнутся скоро

В этом году подрядчик планирует заасфальтировать 5 км на объекте с 200 по 217 км дороги Улан-Удэ – Романовка - Чита. К укладке асфальта в Хоринском районе приступят в середине сентября. Для этого на базе завершаются работы по запуску асфальтобетонного завода. Ход ремонтных работ проверил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.

- 10 сентября планируем уже запустить завод и приступить к асфальтированию участка. С 217 км пойдём в сторону Улан-Удэ. Готовность завода сегодня - 90%. Это современный комплекс марки ТТМ, общей производительностью 160 тонн в час. Перед запуском наши специалисты прошли обучение, чтобы в полную силу использовать мощности завода, - рассказал директор подрядной организации «Дорстройсервис» Данил Казаков.

- За каждым объектом у нас закреплён куратор, который еженедельно выезжает на место, контролирует процесс, осуществляет приёмку работ. Есть лаборатории подрядчика и наша (Бурятрегионавтодора), где в обязательном порядке все материалы проходят проверку. В целом подрядная организация выполняет работу качественно, а те незначительные замечания, которые возникали устранялись в процессе работ», - отметил руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.

В целом по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на этом объекте дорожники отремонтируют 34 км: с 200 по 234 км, в настоящее время реализуется первый этап с 200 по 217 км. Общая стоимость работ составляет 1,8 млрд. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.

Проектом предусмотрено поднять уровень дороги, уложить асфальт, устроить 8 остановок, тротуары, пешеходные переходы, обновить 22 водопропускных трубы. Отремонтировать 2 моста через реки Нахала и Маракта.



«Автомобильная дорога Улан-Удэ-Романовка-Чита вошла в опорную сеть и после приведения ее к нормативу, станет прекрасной альтернативой федеральной трассы от Читы до Улан-Удэ. Сегодня работы ведутся на четырех участках дороги, общей протяженностью более 80 км. Активно ведутся работы на первом этапе участка с 200-234 км, здесь завершено переустройство всех водопропускных труб, отсыпана насыпь, нижний слой основания. Заканчивается монтаж асфальтобетонного завода. В этом году на этом участке планируется ввести 5 км. В дальнейшем приступим к работам на смежном участке с 234 по 264 км. В целом мы должны привести в норматив не менее 85% дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита», - подытожил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
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