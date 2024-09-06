В Бурятии местами небольшой дождь

Воздух прогреется до 24 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 сентября по республике переменная облачность, местами небольшой дождь, в горах крайнего севера с мокрым снегом. Утром местами туман. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Днём +19, +24, местами +11, +16 градусов.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Днём 21-23 градуса тепла.
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