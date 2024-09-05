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На ВЭФ Забайкалье подписало семь соглашений на сумму около 200 млрд рублей

На ВЭФ Забайкалье подписало семь соглашений на сумму около 200 млрд рублей
Общество,  Фото:Пресс-служба правительства Забайкалья
Форум проходит во Владивостоке

На Восточном экономическом форуме-2024, который в эти дни проходит во Владивостоке, правительство Забайкальского края подписало сразу семь соглашений на сумму около 200 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе.

Проект ГРК «Хуатай» по расширению мощностей Березовского железорудного месторождения в Нерчинско-Заводском районе края и модернизации пункта пропуска позволит создать до двух тысяч новых рабочих мест. Сумма инвестиций составит 113 миллиардов рублей. Инвестор планирует стать резидентом ТОР «Забайкалье». Ранее губернатор Александр Осипов провёл переговоры с председателем совета директоров ООО ГРК «Хуатай» Се Ваньцзуем, в ходе встречи инвестор рассказал о планах увеличения мощности добычи и переработки до 10 миллионов тонн руды в год.

- Правительство Забайкалья, АО «Газпромбанк» и АО «Бамтоннельстрой-Мост» подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по инвестиционным проектам в сфере дорожного строительства, создания транспортно-логистических объектов, железнодорожной и приграничной инфраструктуры в регионе. Речь идёт о строительстве дорог до пунктов пропуска, труднодоступных месторождений, возведения новых мостов и путепроводов, - отметили в пресс-службе краевого правительства.



Два соглашения подписаны с группой компаний «ТрансСтройДевелопмент». Одно – между правительством Забайкалья и специализированным застройщиком «ТСД Развитие». Оно закрепляет взаимодействие сторон по проекту строительства Международного жилого квартала в Забайкальске, где до 2030 года планируется возвести не менее 141 тысячи квадратных метров жилья.

Второе – между краевым правительством, ООО «ТСД» и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Здесь речь идёт о взаимодействии всех участников в вопросах строительства микрорайона «Кенон Ривьера Парк» в Чите – на территории опережающего развития «Забайкалье» с общим объёмом инвестиций на сумму 25 миллиардов рублей.

- Соглашение предусматривает планы по комплексной застройке посёлка Карымское, где объём инвестиций в проект превысит 2 миллиарда рублей, общая площадь построенного жилья составит около 20 тысяч квадратных метров или 250 квартир, - пояснили в правительстве.

IX Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка «Улица Дальнего Востока» доступна для участников Форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих.

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Забайкальский край ВЭФ инвестиции

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