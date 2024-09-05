В пригороде Улан-Удэ обустраивают детскую площадку













В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии благоустраивают детскую площадку по улице Маяковского. Подрядная организация завершила первый этап работ- Произведена планировка участка, обустроено три отдельных зоны, игровая, спортивная и тихая. Установлены спортивные и игровые малые архитектурные формы. Смонтированы приборы освещения, - сообщил глава села Игорь Киселёв.В следующем году в рамках второго этапа планируется озеленение, а также доукомплектовать пространство иными малыми архитектурными формами и арт-объектами.- Уважаемые жители прошу провести разъяснительные беседы с детьми и подростками о необходимости бережного отношения к детским и спортивным площадкам, недопущению фактов вандализма и замусоривания! – обратился к односельчанам Игорь Киселёв.