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В пригороде Улан-Удэ обустраивают детскую площадку

В пригороде Улан-Удэ обустраивают детскую площадку
Общество,  Фото:со страницы Игоря Киселёва
В следующем году работы продолжатся

В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии благоустраивают детскую площадку по улице Маяковского. Подрядная организация завершила первый этап работ

- Произведена планировка участка, обустроено три отдельных зоны, игровая, спортивная и тихая. Установлены спортивные и игровые малые архитектурные формы. Смонтированы приборы освещения, - сообщил глава села Игорь Киселёв.



В следующем году в рамках второго этапа планируется озеленение, а также доукомплектовать пространство иными малыми архитектурными формами и арт-объектами.

- Уважаемые жители прошу провести разъяснительные беседы с детьми и подростками о необходимости бережного отношения к детским и спортивным площадкам, недопущению фактов вандализма и замусоривания! – обратился к односельчанам Игорь Киселёв.


благоустройство детские площадки

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