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В Железнодорожном районе Улан-Удэ измерили свалки

В Железнодорожном районе Улан-Удэ измерили свалки
Общество,  Фото:Администрация Железнодорожного района
Горожан призвали не мусорить где попало

Сотрудники Бурприроднадзора, управления Росреестра по Бурятии совместно с представителями администрации Железнодорожного района Улан-Удэ накануне объехали территорию района. Они это сделали для уточнения размеров стихийных свалок.

- Подобные объезды проводятся на постоянной основе. Сотрудник Росреестра провёл обмер самых крупных свалок на территории Железнодорожного района. Бурприроднадзором будут изыскиваться средства на ликвидацию этих залежей мусора, - сообщили в администрации.


Местных жителей призвали ответственно относиться к отходам и вывозить мусор в специально отведённые места.

- К сожалению, некоторые горожане не отличаются культурой ответственного обращения с отходами. К примеру, убранная свалка через год может вновь появится на чистом месте. ️Призываем жителей Железнодорожного района ответственно относиться к окрестностям своего микрорайона, вывозить мусор, не сорить там, где вы живете! – обратились в райадминистрации.

 

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