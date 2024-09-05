В Железнодорожном районе Улан-Удэ измерили свалки















Сотрудники Бурприроднадзора, управления Росреестра по Бурятии совместно с представителями администрации Железнодорожного района Улан-Удэ накануне объехали территорию района. Они это сделали для уточнения размеров стихийных свалок.- Подобные объезды проводятся на постоянной основе. Сотрудник Росреестра провёл обмер самых крупных свалок на территории Железнодорожного района. Бурприроднадзором будут изыскиваться средства на ликвидацию этих залежей мусора, - сообщили в администрации.Местных жителей призвали ответственно относиться к отходам и вывозить мусор в специально отведённые места.- К сожалению, некоторые горожане не отличаются культурой ответственного обращения с отходами. К примеру, убранная свалка через год может вновь появится на чистом месте. ️Призываем жителей Железнодорожного района ответственно относиться к окрестностям своего микрорайона, вывозить мусор, не сорить там, где вы живете! – обратились в райадминистрации.