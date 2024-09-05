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У жителя Бурятии конфисковали «Тойоту» за пьяную езду

У жителя Бурятии конфисковали «Тойоту» за пьяную езду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчине назначили обязательные работы

Житель Бичурского района Бурятии признан судом виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ)

36-летний мужчина в марте 2023 года был привлечён к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Тогда его лишили водительских прав. Но в марте 2024 года он вновь сел за руль после употребления спиртного.

- Бичурский районный суд приговорил виновного к 300 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Автомобиль «Тойота Королла», на котором совершено преступление, конфискован в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.
водители алкогольное опьянение

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