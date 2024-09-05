Сотрудники нацпарка в Бурятии подвели итоги последнего месяца лета

В августе сотрудники оперативной группы «Сарма» провели 28 рейдов в ночное и дневное время по территории и акватории Забайкальского национального парка, в том числе один совместный с сотрудниками полиции Усть-Баргузинского отделения.За этот период составлено 113 протоколов об административных правонарушениях по ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях», 3 определения о возбуждении административного производства по ст. 8.39 КоАП РФ, три протокола об изъятии рыболовных сетей (750 метров).- Оперативные группы, как правило, выполняют ряд специальных задач, связанных с поддержанием порядка и пресечением нарушений режима охраны, работают с фотоловушками, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».Кроме всего, «Сарма» в августе занималась и проведением хозяйственных работ: сбором и вывозом оставленного мусора, ремонтом служебной техники.