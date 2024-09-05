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В Улан-Удэ начала прибавляться Селенга

В Улан-Удэ начала прибавляться Селенга
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Она повысилась на два сантиметра

Селенга в столице Бурятии опять поднимается. По данным на утро 5 сентября, она повысилась на 2 сантиметра, до 84-х (от нулевой отметки гидропоста).

Уда опустилась на 2 см – до 77. Уровень Байкала остался прежним – 456,77 метра (по тихоокеанской системе высот).
Селенга Уда реки

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