В Улан-Удэ начала прибавляться Селенга

Она повысилась на два сантиметра
Селенга в столице Бурятии опять поднимается. По данным на утро 5 сентября, она повысилась на 2 сантиметра, до 84-х (от нулевой отметки гидропоста).
Уда опустилась на 2 см – до 77. Уровень Байкала остался прежним – 456,77 метра (по тихоокеанской системе высот).
Мужчине назначили обязательные работы
На его контроле очередное дело
По видеосвязи
Сбор урожая уже начался
Однако право на них имеют все семьи с несколькими детьми
Местами ожидаются небольшие дожди
Победила команда отряда № 14
Занятия пройдут в разных населённых пунктах
Открылся образовательно-производственный кластер ускоренной подготовки
Туристы мусорят даже там, где за это могут наказать рублём
Их будут проводить лучшие гиды
Он рассчитан на 145 мест
Им напомнили про табу на охоту у местного озера
Некоторые из них даже не смогли попасть туда в День знаний