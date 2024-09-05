Заслуженный тренер Бурятии пообщался с осуждёнными

Бадма Бадмаев рассказал о важности занятий спортом
Улан-удэнскую исправительную колонию №8 посетил старший тренер женской сборной России по боксу, мастер спорта СССР и заслуженный тренер Республики Бурятия Бадма Бадмаев.
Он рассказал осуждённым о своём пути в спорте и поделился секретами здорового образа жизни. Объяснил, почему так важно заниматься спортом и как это помогает поддерживать здоровье и хорошую физическую форму.
Также заслуженный тренер провёл беседу о важности целей и достижений результата в жизни, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
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Бадма Бадмаев рассказал о важности занятий спортом
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