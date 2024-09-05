Аллею дружбы женщин России, Монголии, КНР высадили в Чите









Участницы форума «Объединяя усилия – определяем будущее»Союза женщин Забайкальского края 4 сентября высадили деревья на территории парка Дома офицеров в Чите.- Аллея символизирует наше единство, сотрудничество и дружбу между нашими народами. Вместе мы можем сделать мир лучше и показать, как важна дружба между нашими странами, - рассказали участницы акции.Во второй день форума члены Союза женщин Забайкальского края, а также гости из Китая и Монголии возложили цветы на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев.Форум женщин Забайкалья «Объединяя усилия – определяем будущее» стартовал 3 сентября. Для участия в форуме в Читу приехали более 700 активистов из районов Забайкальского края, гости из других регионов, делегации Федерации женщин Китая и Монголии, сообщает пресс-служба краевого правительства.