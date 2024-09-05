48 дворов в Бурятии приводят в порядок

Работы проводятся в разных районах республики
Во дворах многоквартирных домов по улицам Ленина, 56 и Комсомольская, 7 в городе Закаменск уложили асфальт, установили новые скамейки и фонари. Эти дворовые территории вошли в программу «Формирование комфортной городской среды». Подрядчики выполнили работы в срок, сообщили в пресс-службе министерства строительства Бурятии.
А в селе Усть-Брянь Заиграевского района строители сделали новую дорожку взамен старого потрескавшегося асфальтового покрытия. На средства, выделенные в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» также проведено благоустройство двора.
Всего в республике обновляют 48 дворов.
Работы проводятся в разных районах республики
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