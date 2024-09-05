«Русские Витязи» хотят посмотреть на «прекрасный» Улан-Удэ с земли

С воздуха уже посмотрели

В официальной группе пилотажной группы «Русские Витязи» появилось видео, снятое во время полётов над столицей Бурятии в честь 85-летия Улан-Удэнского авиационного завода. Как сообщал «Байкал-Daily», полюбоваться ими жители и гости Улан-Удэ могли с набережной Селенги.

«Конечно же, это - Улан-Удэ! – написано в аннотации к ролику. - Город, любоваться которым, нам представилась возможность только с высоты полёта. А это значит, что с нетерпением будем ждать в будущем приглашения для полноценного визита. Чтобы уважаемые улан-удэнцы смогли увидеть полную программу демонстрационного полёта, без ограничений, которые присутствовали в этот раз».





Члены пилотажной группы хотели бы «плотнее изучить историю и достопримечательности прекрасного города».

«Что скажете, товарищи? Хотелось бы увидеть «Русских Витязей» в небе Улан-Удэ вновь?» - с таким вопросом обратились лётчики.

Комментарии однозначны:

«Конечно! Добро пожаловать».

«Очень хотим вас увидеть ещё раз!».

«Спасибо вам за эмоции. Очень буду рад видеть мастерство пилотирования вновь! Ждём вас. Слава России!».

«С нетерпением будем еще ждать над городом Улан-Удэ».

«В Улан-Удэ была, когда приезжала на озеро Байкал, но с высоты не видела. Очень красивый город. Особенно с высоты! Очень впечатлила в первый приезд огромная голова Владимира Ильича Ленина!».

«Я мечтал побывать на Байкале,

Я во сне видел эти края.

Там отсчёт начинает в реале

Всей страны география.

Там огромное солнце высоко,

Там колышется море тайги.

Баргузин там гуляет меж сопок,

Гонит воды реки Селенги.

Улан-Удэ, Улан-Удэ...

Песня есть такая».

Справка:



Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские Витязи» – единственная в мире авиационная группа, показывающая высший пилотаж на тяжёлых истребителях Су-27, Су-30 и Су-35. В Улан-Удэ прославленные лётчики-асы выступили в августе 2024 года уже во второй раз. В предыдущий раз они были в столице республики 10 лет назад и также устроили авиашоу в честь юбилея У-УАЗ. Посмотреть его тогда собралось огромное количество горожан. Полёты осуществлялись над аэродромом Восточный.