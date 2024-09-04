В Бурятии жители села переживают из-за старого кладбища

Они боятся пожаров на заросшем погосте
Жители тарбагатайского села Нижний Саянтуй переживают из-за состояния старого кладбища. По их словам, вся дорога там в ямах и камнях. Мусор не вывозят, а территория заросла травой.
- Она засохнет и снова пал пойдёт – все венки и памятники сгорят. Неужели работники администрации не бывают на кладбище? – поинтересовались сельчане в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Глава сельского поселения «Саянтуйское» Елена Тимофеева пояснила, что на всё СП только одна коса и сейчас с её помощью убирают лишнюю растительность на детских площадках. «Кладбище опахиваем каждую осень», – подчеркнула Тимофеева.
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