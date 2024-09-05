В Прибайкальском нацпарке ждут прибавление сибирской лягушки

В Прибайкальском национальном парке закончился метаморфоз у сибирской лягушки, преимущественно обитающей в поймах рек Анги и Большой Голоустной.В этом году размножение этой амфибии началось на неделю раньше обычных сроков: в средине мая. Об этом факте рассказали научные сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».- Для большинства посетителей парка сибирская лягушка – не самый приятный объект для наблюдения. А вот птицам, в том числе краснокнижным, встреча с ней очень даже желательна: это вкусный завтрак/обед/ужин, - отметили в «Заповедном Прибайкалье».По предположениям учёных, сибирская лягушка является одним из самых холодоустойчивых видов среди бесхвостых амфибий, так как обитает даже в районе полюса холода, где зимние температуры часто падают ниже −40 градусов.Брачных «концертов» у сибирской лягушки не бывает – вид относится к группе «немых» бурых лягушек, резонаторы у самцов отсутствуют.