В Бурятии сельчане жалуются на «неприступную» школу

Некоторые из них даже не смогли попасть туда в День знаний
Жители баунтовского села Багдарин не могут подобраться к местной СОШ. Они заявили в группе «Баунт-инфо.24/7», что проход к зданию со стороны парковки на улице Школьная закрыли.
Некоторые из-за этого не попали на праздничную линейку в День знаний. На следующий день сельчанам, по их же словам, опять не удалось зайти на территорию. Люди поинтересовались, что теперь с этим делать.
Директор Багдаринской СОШ Надежда Загдаева пояснила, что проход в учебное заведение открыт со стороны улицы Баунтовская.
- В целях безопасности детей мы запрещаем парковаться у ворот. Просим отнестись к этому с пониманием, – подчеркнула она.
А руководитель Баунтовской эвенкийской школы-интерната Борис Лобанков добавил, что летом проход закрыли неравнодушные люди, чтобы на территорию не забредали животные.
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