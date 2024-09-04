В Бурятии сельчане жалуются на «неприступную» школу



Некоторые из-за этого не попали на праздничную линейку в День знаний. На следующий день сельчанам, по их же словам, опять не удалось зайти на территорию. Люди поинтересовались, что теперь с этим делать.



Директор Багдаринской СОШ Надежда Загдаева пояснила, что проход в учебное заведение открыт со стороны улицы Баунтовская.



- В целях безопасности детей мы запрещаем парковаться у ворот. Просим отнестись к этому с пониманием, – подчеркнула она.



А руководитель Баунтовской эвенкийской школы-интерната Борис Лобанков добавил, что летом проход закрыли неравнодушные люди, чтобы на территорию не забредали животные.



Жители баунтовского села Багдарин не могут подобраться к местной СОШ. Они заявили в группе «Баунт-инфо.24/7», что проход к зданию со стороны парковки на улице Школьная закрыли.