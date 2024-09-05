В Бурятии нерадивые владельцы сельхозживотных не получат ветеринарные справки

1 сентября вышел срок маркирования и регистрации в системе «Хорриот» всего поголовья крупного рогатого скота и свиней, а также птицы, лошадей, принадлежащих юридическим лицам.В управлении ветеринарии Бурятии отметили, что не все владельцы сельхозживотных успели выполнить требование законодательства в установленные сроки.- В соответствии с действующим ветеринарным законодательством запрещено любое перемещение и убой неидентифицированных животных. В связи с этим, ветеринарные сопроводительные документы на живых животных, мясо, а также на продукты убоя от немаркированных и неучтённых животных ветеринарными специалистами выдаваться не будут! – подчеркнули в управлении.Маркирование и учёт животных проводятся для предотвращения распространения заразных болезней и для выявления источников и путей распространения болезней животных. В управлении уверены, что ограничение в выдаче ветеринарных документов станет мощным стимулом для фермеров соблюдать все необходимые нормы и требования.- Ветеринарная служба напоминает владельцам сельхозживотных о важности маркирования и регистрации животных. В случае невыполнения требований по маркировке и своевременной передаче информации о маркированном животном специалистам госветслужбы, владельцы животных будут привлекаться к административной ответственности. Согласно действующему Кодексу об административных правонарушениях РФ статьёй 10.6 предусмотрены штрафы и иные меры воздействия, - сообщили в пресс-службе.