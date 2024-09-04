В Бурятии северянам запретили стрелять в диких уточек

Им напомнили про табу на охоту у местного озера
Жители Муйского района поинтересовались в группе «Муя-инфо.24/7», открыт ли уже сезон охоты на уток. А ещё уточнили, можно ли их отстреливать, в частности, на Баранчеевском озере.
Ситуацию разъяснили в Бурприроднадзоре. Там напомнили, что охоту на водоплавающую дичь разрешили с 31 августа и до 30 ноября. Однако стрелять в уток, плавающих на озере, нельзя.
- Оно входит в черту посёлка (Таксимо), а охота в населённом пункте запрещена, – напомнили в ведомстве.
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