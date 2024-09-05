В Бурятии потеплеет до 23 градусов

Местами ожидаются небольшие дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 сентября по республике переменная облачность, по северной половине местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, по южной половине преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура воздуха составит +18, +23, по северу местами +12, +17 градусов.
В Улан-Удэ сегодня без осадков. Днём 20-22 градуса тепла, ветер северо-западный 9-14 м/с.
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