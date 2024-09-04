04 сентября

03 сентября

Популярное

Выставка «Солнечная Бурятия. Прикосновение к солнцу» работает на ВЭФ-2024

Выставка «Солнечная Бурятия. Прикосновение к солнцу» работает на ВЭФ-2024
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Одним из центральных экспонатов является фотоизображение уникального археологического памятника «Оленный камень»

Национальный музей Бурятии проводит выставку «Солнечная Бурятия. Прикосновение к солнцу» в павильоне республики на «Улице Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума.

В экспозиции представлены артефакты, рассказывающие о почитании народами республики солнца с древнейших времен: в древней культуре Бурятии, шаманизме, эвенкийской культуре, бурятской культуре, культуре семейских и буддизме.

Одним из центральных экспонатов является фотоизображение уникального археологического памятника «Оленный камень» из комплекса Тамчинского дацана «Алтан сэргэ». Артефакт с изображением «солнечного оленя» или оленя, несущего на рогах солнце, датируется XI-VIII веками до нашей эры. К древней Бурятии отсылают посетителей выставки также вазы керамиста Марины Налетовой из серии «Петроглифы».

Шаманское мировоззрение на солнце как воплощение высшего божественного сияния и источник женской энергии счастья представлено в работах «Лошадка-каталка. Шаманы» Екатерины Асалхановой и «Праздник в тайге» Евгения Болсобоева.

Солнце - центральный символ и в эвенкийской культуре, где светило знаменует движение и жизнь. На выставке представлены кумаланы – главные символы эвенкийской традиционной культуры, которые отражают представления эвенков об устройстве Вселенной. Кумалан круглой, похожей на солнце, формы – это мурумэ кумалан, символизирующий удачу и счастье.

У бурятского народа солнце – символ жизни, благоденствия, дарующий богатство. Центральную часть выставочного зала венчает «тооно» – деталь традиционного жилища бурят, юрты. Форма юрты символизирует мироздание, солнце, это символ вечности, в которой все процессы идут по кругу. Крыша юрты соотносится с небесной сферой. Дымовое отверстие «тооно» почитается как сакральное: считается, что через него в юрту входит счастье, осуществляется связь с божествами-небожителями. Кроме этого, при помощи «тооно» кочевники определяли время по перемещению солнечного луча.


Возрастное ограничение 16+

выставка в

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Большинство улан-удэнцев плохо относятся к ЕГЭ
Большинство улан-удэнцев плохо относятся к ЕГЭ
Общество, 04.09.2024
Единый госэкзамен не одобряют свыше половины горожан
В Бурятии сельчан атакуют ежи
В Бурятии сельчан атакуют ежи
Общество, 04.09.2024
Их даже пришлось отбирать у собаки
В Бурятии дали пояснения по платным услугам в нацпарке
В Бурятии дали пояснения по платным услугам в нацпарке
Общество, 04.09.2024
Туристов удивила ситуация с платными кемпингами
Жители Бурятии получат пенсии раньше обычного
Жители Бурятии получат пенсии раньше обычного
Общество, 04.09.2024
Некоторым их перечислят досрочно
Охоту в Бурятии решили свести к минимуму
Охоту в Бурятии решили свести к минимуму
Общество, 04.09.2024
Желающим добывать диких зверей устроят испытания
Трёх наркозависимых водителей в Бурятии лишили прав
Трёх наркозависимых водителей в Бурятии лишили прав
Общество, 04.09.2024
Они состоят на учёте у врача-нарколога
В Бурятии двое детей воссоединились со своей мамой спустя пять лет
В Бурятии двое детей воссоединились со своей мамой спустя пять лет
Общество, 04.09.2024
Они вернулись из соцучреждения в родную семью
В Улан-Удэ водителей трамваев нарядили в синее
В Улан-Удэ водителей трамваев нарядили в синее
Общество, 04.09.2024
А кондукторы по праздникам будут надевать парадные жилетки

Самолёты из Улан-Удэ на север Бурятии стали летать чаще
Самолёты из Улан-Удэ на север Бурятии стали летать чаще
Общество, 04.09.2024
Теперь они отправляются в Таксимо трижды в неделю
В Бурятии исправили пандус в районной администрации
В Бурятии исправили пандус в районной администрации
Общество, 04.09.2024
Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^