Выставка «Солнечная Бурятия. Прикосновение к солнцу» работает на ВЭФ-2024

Национальный музей Бурятии проводит выставку «Солнечная Бурятия. Прикосновение к солнцу» в павильоне республики на «Улице Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума.В экспозиции представлены артефакты, рассказывающие о почитании народами республики солнца с древнейших времен: в древней культуре Бурятии, шаманизме, эвенкийской культуре, бурятской культуре, культуре семейских и буддизме.Одним из центральных экспонатов является фотоизображение уникального археологического памятника «Оленный камень» из комплекса Тамчинского дацана «Алтан сэргэ». Артефакт с изображением «солнечного оленя» или оленя, несущего на рогах солнце, датируется XI-VIII веками до нашей эры. К древней Бурятии отсылают посетителей выставки также вазы керамиста Марины Налетовой из серии «Петроглифы».Шаманское мировоззрение на солнце как воплощение высшего божественного сияния и источник женской энергии счастья представлено в работах «Лошадка-каталка. Шаманы» Екатерины Асалхановой и «Праздник в тайге» Евгения Болсобоева.Солнце - центральный символ и в эвенкийской культуре, где светило знаменует движение и жизнь. На выставке представлены кумаланы – главные символы эвенкийской традиционной культуры, которые отражают представления эвенков об устройстве Вселенной. Кумалан круглой, похожей на солнце, формы – это мурумэ кумалан, символизирующий удачу и счастье.У бурятского народа солнце – символ жизни, благоденствия, дарующий богатство. Центральную часть выставочного зала венчает «тооно» – деталь традиционного жилища бурят, юрты. Форма юрты символизирует мироздание, солнце, это символ вечности, в которой все процессы идут по кругу. Крыша юрты соотносится с небесной сферой. Дымовое отверстие «тооно» почитается как сакральное: считается, что через него в юрту входит счастье, осуществляется связь с божествами-небожителями. Кроме этого, при помощи «тооно» кочевники определяли время по перемещению солнечного луча.