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Большинство улан-удэнцев плохо относятся к ЕГЭ

Большинство улан-удэнцев плохо относятся к ЕГЭ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Единый госэкзамен не одобряют свыше половины горожан

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что каждый второй выпускник вуза из столицы Бурятии, в своё время попавший туда по результатам ЕГЭ, одобряет такую форму итоговой аттестации. Свыше половины (51%) считают, что она облегчила поступление в высшее учебное заведение. А вот каждый пятый уверен, что единый госэказмен, напротив, ему помешал.

Почти треть недавних абитуриентов (27%) думают, что благодаря ЕГЭ «вышка становится доступнее» – мол, сдаёшь экзамены один раз и после выбираешь вуз, в который проходишь по баллам. К тому же так проще тем, кто не может себе позволить поездку в другой город для вступительных испытаний.
 
Несмотря на некоторые явные плюсы, большинство уже работающих жителей Улан-Удэ (58%) относятся к ЕГЭ отрицательно и только 24% – положительно. Среди последних в основном – женщины и наши земляки до 24 лет, которые и не знают других форм аттестации.

ЕГЭ

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