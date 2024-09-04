Стоматологические поликлиники Улан-Удэ объединяют в единую поликлинику

Стоматологические поликлиники Улан-Удэ объединяются в единую стоматологическую поликлинику, сообщили в минздраве Бурятии.Отмечается, что минздрав Бурятии перенял опыт коллег из Республики Адыгея, где объединение стоматологий показало эффективность.- Централизация стоматологической службы позволит ускорить ответы на запросы пациентов, сформировать единый график работы медицинского персонала, сделать запись на приём к стоматологам доступнее, сократить очереди, а также улучшить оказание неотложной стоматологической помощи в праздничные, выходные дни и ночное время, - подчеркнули в министерстве здравоохранения.Все медицинские кадры остаются работать, сократится лишь административно-управленческий состав.Что касается графика работы, то он станет единым. Ранее в ночное время, праздничные и выходные дни стоматологии дежурили по два месяца. Пациенты ездили в разные стоматологические поликлиники в зависимости от графика. Благодаря централизации будет организован филиал для оказания круглосуточной помощи, где будут дежурить врачи-стоматологи.Стоматологические услуги гражданам в рамках территориальной программы ОМС останутся бесплатными. Перечень платных услуг также остается прежним, изменения не планируются. Он будет единый для всех.