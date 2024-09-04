Охоту в Бурятии решили свести к минимуму



О его возвращении напомнили недавно в Бурприроднадзоре. Как отметили в ведомстве, сейчас претендентов на получение охотничьего билета просто под роспись ознакомляют с требованиями этого минимума, в том числе – с правилами охоты.



- Предполагается, что сдача экзамена снизит количество несчастных случаев на охоте, – подчеркнули в Бурприроднадзоре.



Там предполагают, что сократится и ущерб, наносимый животным и среде их обитания.



- Получать знания и навыки можно самостоятельно, но их требуется подтвердить, – отмечают в ведомстве. – Тесты для проверки знаний будут включать от 100 до 200 вопросов.



Ранее сообщалось, что на реализацию закона в Бурятии потребуются расходы из республиканского бюджета: 500 тысяч – на оборудование автоматизированного учебного места с компьютерной техникой и программным обеспечением для проведения экзамена и 75 000 рублей – на оснащение учебных мест офисной мебелью для тестируемых.



На сессии Народного Хурала в конце февраля депутаты рассмотрели изменения в республиканский закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов». Его привели в соответствие с федеральным, подкорректированным ещё в декабре.Согласно этим новшествам, для получения охотничьего билета жителям Бурятии придётся сдавать так называемый охотничий минимум. Обязательный экзамен ждёт как получающих документ впервые, так и обратившихся за ним повторно (если до этого билет аннулировали по какой-либо причине).Составлять и утверждать перечень вопросов для тестирования будет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Охотминимум в Бурятии начнут сдавать с 1 сентября 2025 года – то есть через год.