04 сентября

03 сентября

Популярное

Охоту в Бурятии решили свести к минимуму

Охоту в Бурятии решили свести к минимуму
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Желающим добывать диких зверей устроят испытания

На сессии Народного Хурала в конце февраля депутаты рассмотрели изменения в республиканский закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов». Его привели в соответствие с федеральным, подкорректированным ещё в декабре.

Согласно этим новшествам, для получения охотничьего билета жителям Бурятии придётся сдавать так называемый охотничий минимум. Обязательный экзамен ждёт как получающих документ впервые, так и обратившихся за ним повторно (если до этого билет аннулировали по какой-либо причине).

Составлять и утверждать перечень вопросов для тестирования будет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Охотминимум в Бурятии начнут сдавать с 1 сентября 2025 года – то есть через год.

О его возвращении напомнили недавно в Бурприроднадзоре. Как отметили в ведомстве, сейчас претендентов на получение охотничьего билета просто под роспись ознакомляют с требованиями этого минимума, в том числе – с правилами охоты.
 
- Предполагается, что сдача экзамена снизит количество несчастных случаев на охоте, – подчеркнули в Бурприроднадзоре.
 
Там предполагают, что сократится и ущерб, наносимый животным и среде их обитания.

- Получать знания и навыки можно самостоятельно, но их требуется подтвердить, – отмечают в ведомстве. – Тесты для проверки знаний будут включать от 100 до 200 вопросов.

Ранее сообщалось, что на реализацию закона в Бурятии потребуются расходы из республиканского бюджета: 500 тысяч – на оборудование автоматизированного учебного места с компьютерной техникой и программным обеспечением для проведения экзамена и 75 000 рублей – на оснащение учебных мест офисной мебелью для тестируемых.
охота животные Бурприроднадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Охоту в Бурятии решили свести к минимуму
Охоту в Бурятии решили свести к минимуму
Общество, 04.09.2024
Желающим добывать диких зверей устроят испытания
Трёх наркозависимых водителей в Бурятии лишили прав
Трёх наркозависимых водителей в Бурятии лишили прав
Общество, 04.09.2024
Они состоят на учёте у врача-нарколога
В Бурятии двое детей воссоединились со своей мамой спустя пять лет
В Бурятии двое детей воссоединились со своей мамой спустя пять лет
Общество, 04.09.2024
Они вернулись из соцучреждения в родную семью
В Улан-Удэ водителей трамваев нарядили в синее
В Улан-Удэ водителей трамваев нарядили в синее
Общество, 04.09.2024
А кондукторы по праздникам будут надевать парадные жилетки

Самолёты из Улан-Удэ на север Бурятии стали летать чаще
Самолёты из Улан-Удэ на север Бурятии стали летать чаще
Общество, 04.09.2024
Теперь они отправляются в Таксимо трижды в неделю
В Бурятии исправили пандус в районной администрации
В Бурятии исправили пандус в районной администрации
Общество, 04.09.2024
Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры
В Улан-Удэ осуждённые передали канцтовары в «Малышок»
В Улан-Удэ осуждённые передали канцтовары в «Малышок»
Общество, 04.09.2024
В этом году 17 детей детского центра – первоклассники 
Батюшка окропил персонал и больницу в Бурятии
Батюшка окропил персонал и больницу в Бурятии
Общество, 04.09.2024
Прошла служба на доброе здоровье пациентов и работников
В Бурятии местами дожди
В Бурятии местами дожди
Общество, 04.09.2024
Возможны грозы 
Забайкальцы похвастаются необычным урожаем
Забайкальцы похвастаются необычным урожаем
Общество, 03.09.2024
В регионе пройдёт «Золотая сотка»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^