В Улан-Удэ суд обязал две школы найти медсестёр и психологов

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ выявила нарушения законодательства об образовании.- Исполнение законодательства проверено в преддверии нового учебного года. Установлено, что в двух школах не организовано оказание обучающимся первичной медико-санитарной и психолого-педагогической помощи, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.В целях защиты прав несовершеннолетних прокурор Железнодорожного района обратился в суд с исками о понуждении министерства здравоохранения Бурятии и образовательных учреждений обеспечить школы медицинскими работниками и психологами.Суд удовлетворил иск. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры района.