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Трёх наркозависимых водителей в Бурятии лишили прав

Трёх наркозависимых водителей в Бурятии лишили прав
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они состоят на учёте у врача-нарколога

По иску прокурора Баргузинского района наркозависимые граждане лишены водительских прав.

- Прокуратура Баргузинского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что трое местных жителей имеют водительские удостоверения на право управления автомобилем. При этом они состоят на учёте у врача-нарколога в связи с наличием наркотической зависимости, то есть страдают заболеванием, при котором управление транспортными средствами противопоказано, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Прокурор района направил в суд иск о прекращении действия прав этих сельчан на управление транспортными средствами. Баргузинский районный суд требования удовлетворил.

Решения вступили в законную силу.
прокуратура водители наркоманы

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