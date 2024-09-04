Трёх наркозависимых водителей в Бурятии лишили прав

По иску прокурора Баргузинского района наркозависимые граждане лишены водительских прав.- Прокуратура Баргузинского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что трое местных жителей имеют водительские удостоверения на право управления автомобилем. При этом они состоят на учёте у врача-нарколога в связи с наличием наркотической зависимости, то есть страдают заболеванием, при котором управление транспортными средствами противопоказано, - сообщили в прокуратуре Бурятии.Прокурор района направил в суд иск о прекращении действия прав этих сельчан на управление транспортными средствами. Баргузинский районный суд требования удовлетворил.Решения вступили в законную силу.