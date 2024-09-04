В Бурятии сельчан атакуют ежи

Их даже пришлось отбирать у собаки
Село Илька в Заиграевском районе атакуют ежи. Об этом рассказали местные жители в одной из поселковых групп.
Один из подписчиков заявил, что за ночь отобрал у своей собаки сразу трёх ёжиков. «Прямо нашествие какое-то! Сейчас поеду в лес и отпущу», – цитирует его районная газета «Вперёд».
Издание опубликовало фото со свернувшимися в клубок лесными гостями на своей официальной странице во «ВКонтакте».
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