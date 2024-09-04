В Улан-Удэ водителей трамваев нарядили в синее

У водителей трамваев в столице Бурятии появилась единая форма. Всем им – а это более 130 человек – выдали синие рубашки с коротким рукавом, надписью «Водитель трамвая» с правой стороны и логотипом МУП «Управление трамвая» – слева. Последний разработали по поручению первого заместителя мэра Улан-Удэ Сергея Гашева.В холодное время года будет другой вариант формы – зимний.- Она должна быть по сезонам. Работы ещё предстоит много. Но нам уже нравится, – заявили в МУП.А для кондукторов сшили зелёные парадные жилетки в национальной стилистике. Надевать их билетёры будут по значимым датам и праздникам.- Эта профессия – водитель трамвая – значимая для нашего города, а рост популярности трамваев у горожан – налицо, – заявил заместитель директора МУП Иван Агафонов.