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В Бурятии двое детей воссоединились со своей мамой спустя пять лет

В Бурятии двое детей воссоединились со своей мамой спустя пять лет
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они вернулись из соцучреждения в родную семью

В социальном центре «Баяр» поделились радостной новостью. Двое воспитанников учреждения, которые попали туда по стечению жизненных обстоятельств ещё пять лет назад, в 2019 году, вернулись домой.
 
- В силу возраста старшие родственники не смогли заботиться о детях. Ребята по характеру оказались очень разными. Один – очень спокойный, серьёзный, рассудительный. Второй же – полная его противоположность – мальчик был подвержен частой смене настроения, непоседливый, непосредственный. Специалисты и воспитатели помогли детям как можно быстрее адаптироваться в новой среде, оказали им психологическую поддержку, подарили свою теплоту и заботу. За пять лет ребята выросли на наших глазах, – рассказали педагоги «Баяра».
 
Мать о сыновьях не забывала – постоянно звонила им, узнавала об успехах и неудачах. А ребятишки очень по ней скучали. Когда они воссоединились с родным человеком, то буквально прыгали от счастья, в один миг собрав все свои вещи.

- Сотрудники и воспитанники успели привязаться к ребятам, но всё же искренне за них рады, – подчеркнули в центре.
 
Возвращение детей в кровные семьи – одна из приоритетных задач специалистов подведомственных учреждений Минсоцзащиты РБ. С начала года родителям передали более 90 мальчишек и девчонок, попавших в соцучреждения. 
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