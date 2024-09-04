В Бурятии двое детей воссоединились со своей мамой спустя пять лет



В социальном центре «Баяр» поделились радостной новостью. Двое воспитанников учреждения, которые попали туда по стечению жизненных обстоятельств ещё пять лет назад, в 2019 году, вернулись домой.



- В силу возраста старшие родственники не смогли заботиться о детях. Ребята по характеру оказались очень разными. Один – очень спокойный, серьёзный, рассудительный. Второй же – полная его противоположность – мальчик был подвержен частой смене настроения, непоседливый, непосредственный. Специалисты и воспитатели помогли детям как можно быстрее адаптироваться в новой среде, оказали им психологическую поддержку, подарили свою теплоту и заботу. За пять лет ребята выросли на наших глазах, – рассказали педагоги «Баяра».



Мать о сыновьях не забывала – постоянно звонила им, узнавала об успехах и неудачах. А ребятишки очень по ней скучали. Когда они воссоединились с родным человеком, то буквально прыгали от счастья, в один миг собрав все свои вещи.



- Сотрудники и воспитанники успели привязаться к ребятам, но всё же искренне за них рады, – подчеркнули в центре.



Возвращение детей в кровные семьи – одна из приоритетных задач специалистов подведомственных учреждений Минсоцзащиты РБ. С начала года родителям передали более 90 мальчишек и девчонок, попавших в соцучреждения.

