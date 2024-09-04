Около двухсот юных лесников со всей России приехали в Бурятию





В Бурятии стартовали самые масштабные соревнования среди школьных лесничеств за всю историю их существования. 3 сентября в детском лагере «Байкальский бор» встретились около двухсот школьников с разных регионов страны на торжественном открытии первого межрегионального слёта.- Вы - наше будущее, будущее лесной отрасли. Пусть каждый покажет свои способности и привезёт домой много новых впечатлений. Поздравляю всех с большим и значимым событием - началом состязаний. Желаю каждой команде победы, - обратился к школьникам руководитель агентства лесного хозяйства Бурятии Сергей Борошноев.В межрегиональном слёте принимают участие 10 команд из разных регионов России, а также 20 районов Бурятии представили своих конкурсантов. Это самый масштабный слёт по географии участников с момента проведения первого в 1973 году.- Ребята показали своё мастерство в конкурсах: таксация леса, чтение столбов, лесовосстановление, защита леса от вредителей и, конечно, тушение лесных пожаров, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.По словам жюри, ребята имеют разный уровень знаний.- Есть команды сильнее, есть чуть слабее, но главное, что у детей горят глаза, и они с удовольствием проходят все испытания. В них есть азарт победить и совершенствовать свои навыки, а это уже немалое достижение, - рассказала консультант РАЛХ, и председатель конкурсной комиссии Наталья Шапаренко.В течение двух дней участников ждёт насыщенная программа, состоящая из конкурсов и мастер-классов, а 5 сентября назовут имена победителей.