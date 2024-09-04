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В Улан-Удэ дороги возле школ избавляют от лишней растительности

В Улан-Удэ дороги возле школ избавляют от лишней растительности
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
Тёплое и дождливое лето повлияло на обильный рост зелени

Городские лесники в августе-сентябре усилили работу по обеспечению безопасности на пешеходных переходах возле учебных заведений столицы Бурятии. Ежедневно специалисты вручную с помощью бензопил и инструментов убирают лишние ветки, листья перед дорожными знаками.

- Специалисты очищают так называемые «треугольники видимости», которые позволяют водителю заблаговременно увидеть пешехода, приближающегося к пешеходному переходу и наоборот, - пояснили в мэрии Улан-Удэ.
 



В течение августа после обследований выполнены работы у 20 школ в Железнодорожном районе, 23 школ в Октябрьском и 10 школ в Советском районах. Параллельно ведутся работы на переходах у детских садов, колледжей, вузов.

– Обильные дожди и тёплое лето значительно усилили рост зелени по всему городу, поэтому объем работы у нас также увеличился. Наши озеленители планомерно трудятся по районам, мастера отслеживают качество выполненных работ, – сказала директор «Городского лесничества» Светлана Григорьева.

В Улан-Удэ учатся более 70 тысяч школьников, почти 50 тысяч студентов, более 27 тысяч детей ходят в детские сады.
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