Численность краснокнижного вида птиц в Бурятии восстанавливается

Летом в Забайкальском национальном парке, на Большом острове Ушканьего архипелага сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» заметил птицу - самку дубровника. Это редкий вид, занесённый в Красные книги России и Республики Бурятия.- Численность дубровников сейчас начинает восстанавливаться. На территории Забайкальского национального парка она в последние три года растёт. Теперь вот и на Ушканьих островах эта птица встречена на пролёте. Хорошая новость! – отметил Александр Ананин, начальник отдела науки «Заповедного Подлеморья», доктор биологических наук и орнитолог.Судя по всему, пернатая хорошо питается. На фото птичка держит в клюве насекомое.