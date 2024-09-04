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С начала года на пожарах в Бурятии погибли 59 человек

С начала года на пожарах в Бурятии погибли 59 человек
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Жителей республики призывают подготовиться к отопительному сезону

С начала года в Бурятии зарегистрировано более 2800 пожаров, в результате которых погибли 59 человек, 8 из них - дети. Ещё 75 человек получили различные травмы.

- Основными причинами пожаров с гибелью и травмированием людей остаются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также отопительных печей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Здесь отмечают, что количество возгораний возрастает в осенне-зимний период. В период понижения температуры воздуха важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Перед началом отопительного сезона необходимо провести необходимый ремонт отопительной печи, не использовать самодельные или неисправные электроприборы.

- Обезопасить своё жилье, а также минимизировать последствия пожара можно с помощью автономного пожарного извещателя. Прибор реагирует на задымление и предупреждает об опасности резким звуком. Он способен разбудить даже крепко спящего человека, - отметили в МЧС.

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