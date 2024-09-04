В деревне Усть-Куда Иркутского района открылся новый детский сад





– Новый садик оснащён всем необходимым оборудованием для комфортного пребывания детей и качественного образовательного процесса. Уверен, что это учреждение станет украшением Иркутского района, – сказал Александр Галкин.



В новом детском саду будут работать две младшие группы, одна старшая, одна средняя и две подготовительные группы. Каждая группа имеет свои раздевалки, игровые комнаты, буфетные, спальни и санузлы. Кроме того, в садике предусмотрены прачечная, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет и пищеблок, оборудованные в соответствии с санитарными нормами.









В деревне Усть-Куда Иркутского района завершили строительство нового детского сада на 145 мест. Об открытии дошкольного учреждения сообщил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.Контракт на строительство двухэтажного здания был заключён в сентябре 2022 года. Общая стоимость строительства превысила 275 миллионов рублей, финансирование велось из федерального, областного и местного бюджетов. По словам министра, основные строительные работы завершились в конце 2023 года. В 2024 году учреждение получило лицензию на образовательную деятельность.В детском саду полностью выполнены отделочные работы, установлено необходимое кухонное оборудование, мебель и бытовая техника. На территории также оборудованы детские игровые площадки, сообщили в пресс-службе областного правительства.