В Иволгинском дацане устроят день бесплатных экскурсий

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7 сентября пройдут бесплатные экскурсии по Иволгинскому дацану от лучших гидов Бурятии.Начиная с 10 часов утра и до 17 часов, от кассы нового Цогчен дугана (помещение Духовно-просветительского центра, справа от нового храма) по мере формирования будут отходить группы на экскурсии по Иволгинскому дацану.- Вы узнаете об истории Иволгинского дацана, его храмах и цехах, а также о новом Цогчен дугане и памятнике императрице Екатерине II и Первому Пандито Хамбо Ламе Заяеву, - сообщила пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.Все экскурсии бесплатны. Длительность -1,5 часа.Всех желающих ждут 7 сентября, встреча у касс нового Цогчен дугана за 15 минут до начала каждого часа для формирования групп.