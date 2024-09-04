В Иволгинском дацане устроят день бесплатных экскурсий

Их будут проводить лучшие гиды
7 сентября пройдут бесплатные экскурсии по Иволгинскому дацану от лучших гидов Бурятии.
Начиная с 10 часов утра и до 17 часов, от кассы нового Цогчен дугана (помещение Духовно-просветительского центра, справа от нового храма) по мере формирования будут отходить группы на экскурсии по Иволгинскому дацану.
- Вы узнаете об истории Иволгинского дацана, его храмах и цехах, а также о новом Цогчен дугане и памятнике императрице Екатерине II и Первому Пандито Хамбо Ламе Заяеву, - сообщила пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.
Все экскурсии бесплатны. Длительность -1,5 часа.
Всех желающих ждут 7 сентября, встреча у касс нового Цогчен дугана за 15 минут до начала каждого часа для формирования групп.
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