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В Улан-Удэ осуждённые сыграли в мини-футбол

В Улан-Удэ осуждённые сыграли в мини-футбол
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Победила команда отряда № 14

В улан-удэнской исправительной колонии №2 прошёл турнир по мини-футболу среди осуждённых.

Перед началом состязаний с командами провели тренировки, техника владения мячом, игра в квадрат. Соревнования прошли в очень упорной борьбе, каждая команда стремилась одержать победу.

В результате победителем стала команда отряда № 14, второе место заняла сборная команда отрядов № 3,4, а третье место заняла сборная отрядов № 6,10.

По окончанию турнира призёры и лучшие игроки награждены грамотами, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


осужденные УФСИН спорт футбол

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