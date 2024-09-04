В Улан-Удэ осуждённые сыграли в мини-футбол

Победила команда отряда № 14
В улан-удэнской исправительной колонии №2 прошёл турнир по мини-футболу среди осуждённых.
Перед началом состязаний с командами провели тренировки, техника владения мячом, игра в квадрат. Соревнования прошли в очень упорной борьбе, каждая команда стремилась одержать победу.
В результате победителем стала команда отряда № 14, второе место заняла сборная команда отрядов № 3,4, а третье место заняла сборная отрядов № 6,10.
По окончанию турнира призёры и лучшие игроки награждены грамотами, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
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