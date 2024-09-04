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11 Героев России проведут в школах Забайкалья «Уроки мужества»

11 Героев России проведут в школах Забайкалья «Уроки мужества»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Занятия пройдут в разных населённых пунктах

Участники проекта Российской Ассоциации Героев «Вахта Героев» 3 сентября прибыли в Читу. На Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев они приняли участие в торжественном митинге, посвящённом Дню окончания Второй мировой войны.

- 79 лет назад была поставлена жирная точка во второй мировой войне. Эту точку поставила советская армия. Поставили жители нашей великой России. Сегодня эти гнусные бесчеловечные идеи оживают вновь. И на фронтах СВО сейчас продолжается эта война, она плавно перетекла в сегодняшнее время. Пожелаем нашим ребятам победы, пожелаем им здоровья и удачи, - сказал Герой России Владимир Легошин.

Участники проекта «Вахта Героев» также приняли участие в церемонии полуденного выстрела на Титовской сопке Читы. С 4 сентября Герои проведут «Уроки мужества» в учебных заведениях Забайкалья. Встречи с Героями России пройдут в Чите, Красном Чикое, Кыре, Усть-Каре, Ксеньевке, Могойтуе, Лесном городке, Чаре, Дровяной, Карымской, Атамановке, Улетах, Малоархангельске, Нерчинском Заводе.

По приглашению губернатора Александра Осипова с забайкальцами встретятся Владимир Белов, Роман Таскаев, Евгений Тарелкин, Олег Щепетков, Владимир Легошин, Владимир Захаров, Владимир Сайбель, Балдан Цыдыпов, Рустем Клупов, Анатолий Копыркин и Алексей Волосков, сообщает пресс-служба краевого правительства. 
Забайкальский край Герой России школьники дети

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