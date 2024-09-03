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В Бурятии труженица тыла отметила 95-летие

В Бурятии труженица тыла отметила 95-летие
Общество,  Фото:администрация района
Хоринская земля для Елены Михайловны Куштуковой стала вторым домом

Ветеран труда, труженица тыла Елена Михайловна Куштукова отметила 95-летие. Юбилярша живёт в селе Ониноборск Хоринского района Бурятии.

- Родилась я в деревне Тарханка Татарской АССР, хоринская земля стала вторым домом. С мужем прожили в любви и согласии более 65 лет, - рассказала она.

Семья Куштуковых насчитывает 106 человек. У Елены Михайловны 20 внуков, 44 правнука, 3 праправнука, которые живут по всей России.

Как сообщает администрация Хоринского района, в день рождения Елена Михайловна принимала поздравления от своих земляков. Ей вручили персональные поздравления президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова, а также сертификат на юбилейную выплату как труженику тыла.  
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