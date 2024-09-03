Возле 17 школ в Улан-Удэ обновили разметку

Коммунальщики привели в порядок почти полсотни «зебр»
В столице Бурятии обновили дорожную разметку около школ. За неё взялись в преддверии нового учебного года. Список участков сотрудники комбината по благоустройству составляли совместно с представителями ГИБДД и комитета по образованию городской администрации.
В перечень попали 17 общеобразовательных учреждений. Всего коммунальщики привели в порядок 47 пешеходных переходов. Кроме того, они заменили и отремонтировали дорожные знаки.
Разметку возле школ наносят преимущественно термопластиком – он не скользит, а срок его пользования дольше, чем у краски, пояснили в КБУ.
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Коммунальщики привели в порядок почти полсотни «зебр»
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