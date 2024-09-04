В Бурятии запустили проект «Профессионалитет»

В посёлке Селенгинск состоялась церемония открытия Байкальского образовательно-производственного кластера ускоренной подготовки лесной промышленности Бурятии в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» в Политехническом техникуме.С приветственным словом выступил директор Политехнического техникума Олег Якимов.- Я обращаюсь к первокурсникам, участникам федерального проекта «Профессионалитет». Профессионалитет — это образовательная программа в техникуме, которая позволит вам стать высококвалифицированными специалистами на ведущем предприятии Республики Бурятия. Вы получите актуальные рабочие профессии и специальности за более короткий срок, чем это было ранее. Вы будете учиться по-новому, с упором на практику и IT-технологии, по образовательным программам обучения, разработанным совместно с работодателем», — обратился к студентам Олег Якимов.Политехнический техникум стал победителем гранта федерального проекта «Профессионалитет» 2024 года, получив финансирование в размере 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Сегодня техникум - это флагманская профессиональная образовательная организация региона, являющаяся ядром образовательного производственного кластера лесной промышленности, подготавливающая специалистов для предприятий лесопромышленного комплекса.Федеральный проект был запущен по инициативе министерства просвещения Российской Федерации 1 сентября 2022 года. Он основан на тесном взаимодействии между бизнесом и профессиональными образовательными организациями – предприятия участвуют в партнёрском управлении образовательными учреждениями и предоставляют производственную базу для приобретения практических навыков, сообщает пресс-служба министерства образования Бурятии.