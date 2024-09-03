В Бурятии росгвардейцы проводят уроки по антитеррору

Сегодня сотрудники вневедомственной охраны проводят уроки мужества для школьников республики в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Эта скорбная дата отмечается в России ежегодно 3 сентября, в годовщину теракта в городе Беслан.В средней общеобразовательной школе № 47 имени Исая Калашникова в Улан-Удэ росгвардейцы провели занятие для подшефного кадетского класса.Сотрудники вневедомственной охраны рассказали о террористическом акте, произошедшем 1 сентября 2004 года в городе Беслане, где в заложниках оказались более тысячи человек, из которых 333 человека погибли. Школьникам продемонстрировали документальный фильм о тех событиях, с рассказами заложников и сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в их освобождении.Память погибших почтили минутой молчания.В конце занятия росгвардейцы напомнили семиклассникам правила поведения в экстренных ситуациях и провели краткий инструктаж о действиях в случае захвата заложников, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.Подобные уроки мужества сотрудники вневедомственной охраны проводят в общеобразовательных школах республики и Улан-Удэ.