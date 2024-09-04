В Бурятии убирают мусор за туристами после летнего отдыха

Запрещено:



На берегу и местах отдыха много пластика, баннерная плёнка, гвозди, верёвки и другого мусора. Между тем сотрудники «Бурприроды» напоминают, что мусорить здесь запрещено.- А туристам, автомобилистам и другим гостям озера ещё раз напоминаем, что необходимо забирать мусор с собой. На ООПТ вообще-то запрещено мусорить. За данный факт можно получить административный штраф, - напомнили в организации.- Организовывать пикниковые зоны вне специально оборудованных для этого мест;- Выбрасывать любые отходы за пределами специально оборудованных мест;- Использовать легковоспламеняющиеся жидкости и выбрасывать упаковку от них;- Разводить костры, в том числе для сжигания мусора;- Использовать синтетические моющие средства при пользовании природными водоёмами;- Закапывать отходы (мусор) в землю.