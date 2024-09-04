В Бурятии убирают мусор за туристами после летнего отдыха

Сотрудники БУ «Бурприрода» продолжают наводить порядок после летнего отдыха туристов на Байкале - в особо охраняемой природной территории регионального значения Энхалукском заказнике и рекреационной местности «Побережье Байкала».
На берегу и местах отдыха много пластика, баннерная плёнка, гвозди, верёвки и другого мусора. Между тем сотрудники «Бурприроды» напоминают, что мусорить здесь запрещено.
- А туристам, автомобилистам и другим гостям озера ещё раз напоминаем, что необходимо забирать мусор с собой. На ООПТ вообще-то запрещено мусорить. За данный факт можно получить административный штраф, - напомнили в организации.
Запрещено:
- Организовывать пикниковые зоны вне специально оборудованных для этого мест;
- Выбрасывать любые отходы за пределами специально оборудованных мест;
- Использовать легковоспламеняющиеся жидкости и выбрасывать упаковку от них;
- Разводить костры, в том числе для сжигания мусора;
- Использовать синтетические моющие средства при пользовании природными водоёмами;
- Закапывать отходы (мусор) в землю.
Весь принесённый мусор нужно уносить с собой.