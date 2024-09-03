В Бурятии объявили бой пьянству



В рамках месячника врачи и специалисты республиканского наркологического диспансера и других медицинских организаций проведут тематические мероприятия, выступят в СМИ, а также встретятся с жителями республики и расскажут им о вреде алкоголя и том, как бросить эту пагубную привычку.



В ведомстве напомнили, что минувшим летом в Бурятии



В частности, торговлю горячительными напитками с весны запретят с 20:00 до 11:00. Пока что табу действует с 21:00 до 09:00. В ведомстве напомнили, что минувшим летом в Бурятии приняли антиалкогольный закон, который вступит в силу с 1 марта 2025 года. На июньской сессии депутаты Народного Хурала одобрили изменения в статьи 5 и 6 республиканского закона «О некоторых вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».В частности, торговлю горячительными напитками с весны запретят с 20:00 до 11:00. Пока что табу действует с 21:00 до 09:00.





Сейчас алкоголь не продают во время последних звонков в школах, в День защиты детей 1 июня, в Сурхарбан, День города (отмечается в третью субботу июня) и в День знаний 1 сентября. Исключение делают лишь для заведений общепита, где спиртное есть в меню. Тем, кто не соблюдает эти требования, грозят штрафы по статье 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Для должностных лиц их размер колеблется от 20 до 40, а для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.



Через полгода список расширится – запрет также введут во всемирный день здоровья 7 апреля, День семьи, любви и верности 8 июля и всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом 11 сентября.



Самое серьёзное требование - будет запрещена розничная продажа алкоголя в нежилых помещениях многоквартирных домов. Касается это не только алкомаркетов, но и обычных магазинов и супермаркетов. Впрочем, под действие закона не попадут пристрои.



Ещё одно новшество – повышение уставного капитала организаций, имеющих право на розничную продажу горячительных напитков, с 60 до 300 тысяч рублей.



Если в многоэтажке есть общепит, приостанавливать торговлю там обяжут с 23:00. Правда, это почему-то не коснётся ресторанов. Увеличить придётся и площадь залов обслуживания в заведениях, которые находятся в МКД или рядом с ними. В Улан-Удэ она, к примеру, должна составлять не менее 50 квадратных метров, в других населённых пунктах – минимум 20 «квадратов».



В прошлом году Бурятия оказалась на самом дне российского рейтинга трезвости, заняв в нём последнее, 85-ое место. А ещё республика – пятая среди субъектов с наибольшим числом «пьяных» преступлений. В 2023-ем каждое пятое ДТП (18,7%) в РБ совершили водители, севшие за руль в нетрезвом виде.



В Бурятии за 12 месяцев стало больше и отравившихся алкоголем и его суррогатами (на 31,9%). От этого скончались 152 человека (годом ранее – 138). Выросла смертность от алкогольной кардиомиопатии (на 24,5%) и алкогольного поражения печени (на 35,1%).



В правительстве уверены, что ужесточение правил продажи спиртного повлияет на число таких ДТП, преступлений и смертей, а продолжительность жизни в республике каждый год будет увеличиваться на три месяца.





Возрастное ограничение – 0+





В Бурятии стартовал месячник трезвости (). Об этом объявили в Минздраве РБ. Там отметили, что из-за алкоголя и связанных с ним травм и отравлений продолжительность жизни в республике сокращается на 4 года и 7 месяцев, в то время как в среднем по стране – на два с половиной.