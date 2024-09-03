Прокурор района Улан-Удэ проведёт приём в фонде «Защитники Отечества»

Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ Аркадий Доржиев проведёт приём граждан в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».Приём пройдёт для оказания адресной правовой помощи участникам специальной военной операции, их семьям и близким.Он состоится 5 сентября 9:00 до 11:00, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 61а.Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района по телефону: 8 (3012) 46-35-47.

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