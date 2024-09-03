Прокурор района Улан-Удэ проведёт приём в фонде «Защитники Отечества»

Для приёма нужно предварительно записаться
Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ Аркадий Доржиев проведёт приём граждан в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».
Приём пройдёт для оказания адресной правовой помощи участникам специальной военной операции, их семьям и близким.
Он состоится 5 сентября 9:00 до 11:00, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 61а.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района по телефону: 8 (3012) 46-35-47.
Для приёма нужно предварительно записаться
Коммунальщики привели в порядок почти полсотни «зебр»
Хоринская земля для Елены Михайловны Куштуковой стала вторым домом
Жителей республики на месяц попросят протрезветь
Занятие провели для подшефного кадетского класса
В городе ещё целый год будут перекрывать улицы
Они захотели подписать контракт с Минобороны России
Среди них встречались Тигран, Клим и Маро
Ребёнка не хотели принимать в школу без документов
Собирать их разрешили с 4 сентября
Оказывается, они совсем не любят снег
Глава Общественной палаты рассказала о предвыборной кампании-2024 и грядущем Дне голосования
А ещё их нельзя трогать грязными руками и оставлять где попало
Владельцу участка выдали предостережение
Местные жители не понимают, как теперь будут учиться их дети