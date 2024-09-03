03 сентября

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В Советском районе Улан-Удэ проводят работы по грейдированию

В Советском районе Улан-Удэ проводят работы по грейдированию
Общество,  Фото:Администрация Советского района
Работы идут по плану

С начала весны в Советском районе Улан-Удэ отгрейдировали более 50-и улиц, сообщили в районной администрации.

На минувшей неделе работы по грейдированию проходили в СНТ «20 лет Победы», переулке Школьный и на улицах: Покровская, Тополинная, Бау Ямпилова, Степная протока, Рабочая.

Также работы по отсыпке и грейдированию прошли по улице Талалихина. Для укрепления дорожного полотна сначала улицу отсыпали инертным материалом. Всего было использовано 10 машин щебеночно-песчаной смеси.

Все работы по грейдированию улиц выполняются по утверждённому плану. 
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