03 сентября

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В 52 школах города Читы прозвучали первые звонки

В 52 школах города Читы прозвучали первые звонки
Общество,  Фото:Пресс-служба комитета образования Читы
За парты сели более четырёх тысяч первоклассников

Накануне в 52 утра во всех 52 общеобразовательных школах Читы состоялись торжественные линейки. В новом учебном году в столице Забайкалья за парты сели 4435 первоклассников.

Прозвенел первый звонок и в обновлённой школе №6 города Читы, который в этом году капитально отремонтирован в рамках федеральной программы «Развития образования». Руководитель администрации городского округа «Город Чита» Инна Щеглова поздравила юных читинцев и педагогический коллектив школы с Днём знаний.

- Больше 46 тысяч читинских школьников сегодня пришли в школы города, для кого-то первый учебный год, а для кого-то очередной. Особо радостные чувства от Дня знаний у педагогов и учеников школы №6, одной из двух капитально отремонтированных в этом году. Сегодня обновлённый и преобразившийся храм знаний распахнул свои двери, показав всем, каким ярким и современным может быть образовательное пространство. Желаю всем ребятам, чтобы у них всегда было такое же солнечное настроение, как сегодняшний день. Пусть у вас всё удаётся! Пусть цели, которые вы перед собой ставите, всегда венчаются успехом! - сказала Инна Щеглова.

Во время торжественной речи Инна Щеглова подошла к двум первоклассникам и задала несколько вопросов. Полина и Никита пообещали учиться на «отлично», сообщает пресс-службе правительства региона.

школы Чита 1 сентября

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