В 52 школах города Читы прозвучали первые звонки

Накануне в 52 утра во всех 52 общеобразовательных школах Читы состоялись торжественные линейки. В новом учебном году в столице Забайкалья за парты сели 4435 первоклассников.Прозвенел первый звонок и в обновлённой школе №6 города Читы, который в этом году капитально отремонтирован в рамках федеральной программы «Развития образования». Руководитель администрации городского округа «Город Чита» Инна Щеглова поздравила юных читинцев и педагогический коллектив школы с Днём знаний.- Больше 46 тысяч читинских школьников сегодня пришли в школы города, для кого-то первый учебный год, а для кого-то очередной. Особо радостные чувства от Дня знаний у педагогов и учеников школы №6, одной из двух капитально отремонтированных в этом году. Сегодня обновлённый и преобразившийся храм знаний распахнул свои двери, показав всем, каким ярким и современным может быть образовательное пространство. Желаю всем ребятам, чтобы у них всегда было такое же солнечное настроение, как сегодняшний день. Пусть у вас всё удаётся! Пусть цели, которые вы перед собой ставите, всегда венчаются успехом! - сказала Инна Щеглова.Во время торжественной речи Инна Щеглова подошла к двум первоклассникам и задала несколько вопросов. Полина и Никита пообещали учиться на «отлично», сообщает пресс-службе правительства региона.