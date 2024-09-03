В трёх районах Иркутской области введён режим повышенной готовности

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории города Бодайбо и района, Катангского района, Мамско-Чуйского муниципального района. Режим будет действовать со 2 сентября до особого распоряжения, сообщили в пресс-службе областного правительства.В документе отмечается, что режим повышенной готовности введён в связи с низким объёмом нормативного запаса топлива, необходимого для прохождения отопительного периода 2024 – 2025 годов.- Главам муниципальных образований, на территории которых вводится режим повышенной готовности, в числе прочего рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем тепло- и энергоснабжения, а также взять на личный контроль вопрос обеспечения топливом теплоисточников, необходимых для бесперебойного прохождения отопительного периода 2024 – 2025 годов, - пояснили в пресс-службе.Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период действия режима повышенной готовности определено министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области.Ранее министерством совместно с Восточно-Сибирской и Красноярской железными дорогами (филиалы ОАО «РЖД») был составлен график поставки топливно-энергетических ресурсов в северные районы региона. По состоянию на 2 сентября в Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы завезено около 20 тысяч тонн угля, свыше 21,5 тысячи тонн угля отгружены и находятся в пути. С 3 по 16 сентября планируется отгрузить ещё 18,2 тысячи тонн.