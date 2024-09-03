03 сентября

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Забайкальцы похвастаются необычным урожаем

Забайкальцы похвастаются необычным урожаем
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В регионе пройдёт «Золотая сотка»

В Забайкальском крае 7 сентября состоится ежегодная выставка «Золотая сотка», посвящённая Дню садовода и огородника. По поручению губернатора Забайкалья Александра Осипова впервые выставка пройдёт во всех муниципальных образованиях края. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев.

- В этом году расширили географию проведения традиционной выставки: если раньше проводили мероприятие только в Чите, то теперь участниками могут стать жители всех районов Забайкалья. Всего будет организовано более 500 площадок, на которых дачники и огородники представят выращенную своими руками продукцию. Помимо презентации своего урожая, владельцы домохозяйств смогут получить за это хорошее поощрение, – рассказал руководитель краевого Минсельхоза.

«Золотая сотка» будет проводиться в районных центрах и сельских поселениях: с 10:00 до 11:00 – регистрация участников, с 11:00 до 13:30 – проведение самой выставки.

- Самые крупные и необычные овощи, а также лучшие экспозиции со своей грядки определят по результатам голосования, которое будет проводиться на площадках. Победители и призёры выставок на местах получат призы, – пояснил Денис Бочкарев.

Александр Осипов считает, что необходимо поощрять сельских жителей, которые успешно выращивают различные плодоовощные культуры в наших непростых климатических условиях, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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