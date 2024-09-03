В колонии в Улан-Удэ прошёл конкурс стенгазет «Семья – моя вселенная»

Среди осуждённых улан-удэнской исправительной колонии №7 состоялся конкурс отрядных уголков, стенгазет на тему «Семья – моя вселенная». Мероприятие прошло в рамках Года семьи.По итогам конкурса лучший отрядный уголок был оформлен на отряде № 2, а лучшей стенгазетой стала работа отряда № 1.- После с осуждёнными проведена беседа, в ходе которой они рассказали о ценностях и традициях, которые считают наиболее важными в семье, а также поговорили о значимости и важности семьи, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.Подобные мероприятия проводятся для нравственно-духовного воспитания.