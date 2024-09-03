03 сентября

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В колонии в Улан-Удэ прошёл конкурс стенгазет «Семья – моя вселенная»

В колонии в Улан-Удэ прошёл конкурс стенгазет «Семья – моя вселенная»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Лучшей стала стенгазета отряда № 1

Среди осуждённых улан-удэнской исправительной колонии №7 состоялся конкурс отрядных уголков, стенгазет на тему «Семья – моя вселенная». Мероприятие прошло в рамках Года семьи.

По итогам конкурса лучший отрядный уголок был оформлен на отряде № 2, а лучшей стенгазетой стала работа отряда № 1.

- После с осуждёнными проведена беседа, в ходе которой они рассказали о ценностях и традициях, которые считают наиболее важными в семье, а также поговорили о значимости и важности семьи, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Подобные мероприятия проводятся для нравственно-духовного воспитания.


конкурс УФСИН Год семьи

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