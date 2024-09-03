В колонии в Улан-Удэ прошёл конкурс стенгазет «Семья – моя вселенная»

Лучшей стала стенгазета отряда № 1
Среди осуждённых улан-удэнской исправительной колонии №7 состоялся конкурс отрядных уголков, стенгазет на тему «Семья – моя вселенная». Мероприятие прошло в рамках Года семьи.
По итогам конкурса лучший отрядный уголок был оформлен на отряде № 2, а лучшей стенгазетой стала работа отряда № 1.
- После с осуждёнными проведена беседа, в ходе которой они рассказали о ценностях и традициях, которые считают наиболее важными в семье, а также поговорили о значимости и важности семьи, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Подобные мероприятия проводятся для нравственно-духовного воспитания.
Присоединиться может каждый
Лучшей стала стенгазета отряда № 1
В регионе пройдёт «Золотая сотка»
Это связано в объёмом запаса топлива
Работы идут по плану
За парты сели более четырёх тысяч первоклассников
Поступило более 70 обращений
Туристов просят не обижать птицу
Иностранные гости остались под впечатлением
Учреждение рассчитано на 150 детей
Они потребовали себе участкового
Они могут в любой момент рухнуть кому-нибудь на голову
Для приёма нужно предварительно записаться
Коммунальщики привели в порядок почти полсотни «зебр»
Хоринская земля для Елены Михайловны Куштуковой стала вторым домом