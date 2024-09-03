На Арбате в Улан-Удэ будут проводить танцевальные мастер-классы

Весь сентябрь на улан-удэнском для горожан будут проводить уроки танцев. Опытные преподаватели поделятся секретами танцевального искусства и помогут освоить основные движения. Комитет по культуре запускает проект «Город танцует».- Независимо от уровня подготовки — будь вы новичком или уже с опытом, каждый найдёт что-то интересное для себя, - поделились организаторы проекта.Занятия будут проводиться с 19:00 до 20:00.