03 сентября

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На Арбате в Улан-Удэ будут проводить танцевальные мастер-классы

На Арбате в Улан-Удэ будут проводить танцевальные мастер-классы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Присоединиться может каждый

Весь сентябрь на улан-удэнском для горожан будут проводить уроки танцев. Опытные преподаватели поделятся секретами танцевального искусства и помогут освоить основные движения. Комитет по культуре запускает проект «Город танцует».

- Независимо от уровня подготовки — будь вы новичком или уже с опытом, каждый найдёт что-то интересное для себя, - поделились организаторы проекта.

Занятия будут проводиться с 19:00 до 20:00.

Возрастное ограничение 0+
танцы мастер-класс

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